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Телеведущий Остудин осудил представителей МакSим за тотальное молчание

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:32
Общество
Телеведущий Остудин осудил представителей МакSим за тотальное молчание
instagram.com  /  @maksimartist

Москва, 31 июля. Шоумен и телеведущий Алексей Остудин призвал пиар-менеджеров МакSим не врать и не скрывать от фанатов состояние здоровья певицы. Артистка больше месяца находится в больнице.

В конце июня Марину Максимову, известную как певица МакSим, доставили в одну из московских клиник в тяжелом состоянии. Звезде диагностировали острую двустороннюю пневмонию с обширным поражением легких. Врачи подключили артистку к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом ввели в искусственную кому. Фанаты и коллеги, обеспокоенные состоянием МакSим, ждали хоть каких-нибудь сообщений от ее официальных представителей. Однако сначала пиар-менеджер певицы, а затем и ее директор начали публиковать пространные посты в соцсетях, в которых просили поклонников «уважать частную жизнь» звезды.

Именно из-за этого молчания в СМИ начали появляться публикации об отказе органов МакSим, о возникновении у нее сепсиса и других ужасах. Представители артистки лишь выступали с опровержениями, но по-прежнему не говорили открыто о состоянии певицы.

Подобное поведение представителей МакSим резко осудил Алексей Остудин. Он считает, что пиар-менеджер и директор артистки должны были стать единственным источников информации, а стали лишь провокаторами слухов и сплетен.

«Но потрудитесь работать профессионально, предоставляя регулярную, правдивую и выверенную информацию, которая, с одной стороны, защитит личную жизнь больного артиста, а с другой, даст возможность поклонникам не питаться слухами», — написал Остудин в Facebook.

Состояние МакSим до сих пор оценивается как стабильно тяжелое, хотя и с некоторыми улучшениями. Врачи уже начали ненадолго выводить певицу из медикаментозного сна. Специалисты постепенно уменьшают дозы препаратов, с помощью которых пациентов вводят в медикаментозную кому, и звезда на время приходит в сознание.

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здоровье макsим остудин
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