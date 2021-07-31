Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 17:19
17:13
Спорт
Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» вошел в топ-4 самых молодых футболистов РПЛ
17:12
Общество
«Медуза» провалила краудфандинговую кампанию в криптовалюте
17:10
Происшествия
ФАН публикует видео столкновения машины ДПС и автобуса на Васильевском острове
17:08
Экономика
Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне
17:07
Общество
Ученые открыли генетическую мутацию, отвечающую за случаи инсульта в детском возрасте
17:06
Армия
В США пытаются напугать Москву первым полетом «крылатого кошмара России»
17:05
Происшествия
Пьяный полицейский из Курской области стал виновником смертельного ДТП
17:05
Общество
Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
17:02
Общество
Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
17:01
Происшествия
Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже
Все новости

Саратовские спасатели эвакуировали троих детей на лодке с середины Волги
Происшествия
Саратовские спасатели эвакуировали троих детей на лодке с середины Волги
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Саратов, 31 июля. Трое десятилетних детей уплыли на лодке на середину Волги и не смогли вернуться к берегу самостоятельно. Спасатели и сотрудники ГИМС обнаружили пропавших в 500 метрах от берега.

Происшествие случилось в Духовницком районе Саратовской области. Дети ушли кататься на резиновой лодке и не вернулись. Родители забили тревогу и обратились за помощью в экстренные службы.

Благодаря оперативным действиям спасателей пропавшие были обнаружены — дети два часа дрейфовали на заглохшей моторной лодке по Волге. Их доставили на берег и передали опекунам. Сейчас жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Саратовские спасатели эвакуировали троих детей на лодке с середины Волги
дети лодка спасатели волга
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru