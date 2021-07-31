Саратовские спасатели эвакуировали троих детей на лодке с середины Волги

Саратов, 31 июля. Трое десятилетних детей уплыли на лодке на середину Волги и не смогли вернуться к берегу самостоятельно. Спасатели и сотрудники ГИМС обнаружили пропавших в 500 метрах от берега.

Происшествие случилось в Духовницком районе Саратовской области. Дети ушли кататься на резиновой лодке и не вернулись. Родители забили тревогу и обратились за помощью в экстренные службы.

Благодаря оперативным действиям спасателей пропавшие были обнаружены — дети два часа дрейфовали на заглохшей моторной лодке по Волге. Их доставили на берег и передали опекунам. Сейчас жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.