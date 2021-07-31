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На базе еще 30 школ Костромы появятся «Точки роста»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:32
Общество
На базе еще 30 школ Костромы появятся «Точки роста»
logia.su  /  КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ

Кострома, 31 июля. На базе 30 местных школ откроются «Точки роста». Таким образом, учреждения станут центрами дополнительного образования.

Учащиеся на их базе смогут проходить не только основную школьную программу, но и посещать кружки с дополнительными курсами для углубленного изучения ряда дисциплин. Внимание прежде всего уделят техническим и естественно-научным предметам.

Сейчас в 30 школах Костромы проводятся работы, нацеленные на подготовку к будущему функционированию «Точек роста». В частности, проводится ремонт в классах. В августе начнется установка нового оборудования.

На данный момент в областной столице «Точки роста» функционируют уже в 64 школах, к осени их станет 94. Местные власти планируют, что к 2024 году подобные научные центры появятся в каждом образовательном учреждении города.

Новый учебный год должен начаться в очном формате в общеобразовательных учреждениях во всех регионах, считают в Минпросвещения России. Введение дистанционного формата обучения в стране не планируется.

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