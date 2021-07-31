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Правительство одобрило досрочные «школьные» выплаты. События дня

  /   Обновлено: 31 июля 2021 20:03
Общество
Правительство одобрило досрочные «школьные» выплаты. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Правительство одобрило досрочные выплаты на школьников

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о старте с понедельника, 2 августа, единовременных выплат на школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства. В среду президент Владимир Путин поручил начать этот процесс досрочно, чтобы семьи учащихся смогли заранее подготовиться к началу нового учебного года.
«Мы планировали провести выплату 16 августа. Но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, средства начнем перечислять уже в понедельник», — подчеркнул Михаил Мишустин.
По словам главы кабмина, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от шести до 18 лет. На две недели раньше запланированного начнется и перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет — тех, кто обучается по основным образовательным программам.

РФ и Турция обсуждают долгосрочный контракт на транзит газа

Правительство одобрило досрочные «школьные» выплаты. События дня
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Россия и Турция ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения о транзите газа. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. По его словам, рабочая группа в рамках смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии обсуждала вопросы между компаниями «Газпром экспорт» и Botas. Подробности соглашения не раскрываются, известно только, что речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит голубого топлива. Москва поставляет газ Анкаре по трубопроводу «Турецкий поток» через Черное море. Проектная мощность газопровода — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Он предназначен для поставок газа в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Путин поздравил российских саблисток с золотом Олимпиады

Правительство одобрило досрочные «школьные» выплаты. События дня
facebook.com  / Федерация фехтования России

Один за всех и все за одного: саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина и Светлана Шевелева принесли золото в копилку национальной команды на летних Олимпийских играх в Токио. Россиянки в финале командного турнира по фехтованию обыграли сборную Франции в решающем поединке и стали олимпийскими чемпионками. Великолепный квартет завоевал для страны 11-ю золотую медаль. Президент России Владимир Путин поздравил российских саблисток с «красивой и убедительной победой». Телеграмма с его сообщением была опубликована сегодня на сайте Кремля.
«Вы достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку, твердый настрой на успех, мастерство и сосредоточенность на результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград высшей пробы. Своими яркими, зрелищными, отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования», — отметил российский лидер.

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путин александр новак турция спорт токио олимпиада мишустин транзит газа фехтование выплаты на детей
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