Правительство одобрило досрочные «школьные» выплаты. События дня

Правительство одобрило досрочные выплаты на школьников

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о старте с понедельника, 2 августа, единовременных выплат на школьников в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства. В среду президент Владимир Путин поручил начать этот процесс досрочно, чтобы семьи учащихся смогли заранее подготовиться к началу нового учебного года.

«Мы планировали провести выплату 16 августа. Но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, средства начнем перечислять уже в понедельник», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от шести до 18 лет. На две недели раньше запланированного начнется и перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет — тех, кто обучается по основным образовательным программам.