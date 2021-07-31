Европарламент выдвинул ультиматум правящей партии Грузии

Тбилиси, 31 июля. Евросоюз может оставить Грузию без финансирования, заявила член группы депутатов Европарламента по контролю его усилий по поддержке демократии за пределами ЕС Виола фон Крамон.

Парламентарий недавно совершила рабочую поездку на территорию Грузии. Ее визит состоялся сразу после того, как правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» решила аннулировать договоренности с оппозиционерами, которые были подписаны при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

«Призываю «Грузинскую мечту» вернуться к соглашению. Что касается вопроса, что будет, если она не сделает этого. Мы еще в марте обсуждали приостановку макрофинансового транша, и, исходя из реакции коллег, я могу сделать выводы, что они действительно думают об этом», — заявила Виола фон Крамон.

Она не исключила, что европейские страны и Соединенные Штаты могут действовать совместно в этом вопросе. Плюс ко всему политик напомнила Тбилиси, что Европейский союз выделяет Грузии большие суммы. В ЕС рассчитывают, что все средства тратятся на правильные проекты и программы, а не остаются в карманах отдельных чиновников.

Стоит отметить, что Виола фон Крамон так и не встретилась с представителями правящей партии Грузии во время визита. Она ограничилась одним ультиматумом в адрес «Грузинской мечты».

Политолог Олег Матвейчев ранее назвал Грузию «протекторатом и шестеркой» США. По его мнению, политики этой страны идут навстречу Вашингтону буквально во всем.