Руслан Белый озвучил причины ухода с ТНТ

Москва, 31 июля. Знаменитый комик и стендапер Руслан Белый высказался о причинах ухода с канала ТНТ. Он признался, что сконцентрирован на своей карьере и не скучает по старой работе.

Именно Белый стоял у истоков шоу Stand Up, которое стало стимулом для развития стендап-комедии в России. Несмотря на это, комик легко расстался с проектами канала.

Стендапер отметил, что с уважением относится к бывшему работодателю и не согласен с критикой в адрес ТНТ. По мнению Белого, телевидение в целом не интегрировано в современный мир, и это проблема не одного канала. Комик считает, что уже сформировал свою публику в телевизоре.

«В целом, я как будто аудиторию свою терял. Нужно было что-то делать, выходить на YouTube», — поделился стендапер.

Еще одной причиной ухода Белого с ТНТ стало время, которое отнимала работа. Ему нравилось заниматься творчеством, но приходилось постоянно задерживаться. По утрам он мог позволить себе провести дома лишь 15 минут.

«Мы не виделись с родственниками, не общались с внешним миром. Я не скучаю по этим временам. Это был такой ад», — рассказал комик в YouTube-подкасте Славы Комиссаренко «Время от времени».

Руслан Белый говорил, что звезды Comedy Club Павел Воля и Александр Ревва люди не из его окружения. При этом комик очень хорошо общается с некоторыми другими представителями стендапа.