Ученые впервые зафиксировали исходящий с обратной стороны черной дыры свет

Вашингтон, 31 июля. Исследователь Стэнфордского университета Дэн Уилкинс обнаружил странные вспышки, которые оказались отражением, полученным от обратной стороны черной дыры.

Речь идет о явлении, предсказанном общей теорией относительности Эйнштейна. Однако до сих пор ученые не могли найти ему подтверждение. Считалось, что любой свет, попадающий в черную дыру, не может быть виден за ней. Тем не менее космические объекты способны искривлять окружающее их пространство, отклоняя излучение. Такая особенность получила название «корона». Ученые заметили несколько таких вспышек, произошедших возле черной дыры.

Астрофизики из России обратили внимание на разрушение звезды в центре галактики. Они смогли рассмотреть это явление благодаря телескопу eROSITA. Речь идет о звезде, пролетевшей рядом со сверхмассивной черной дырой на расстоянии в 2,5 миллиарда световых лет от Солнца.