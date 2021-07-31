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Американист Дробницкий раскрыл план США по контролю газового потока в Европу

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:19
Политика
Американист Дробницкий раскрыл план США по контролю газового потока в Европу
pixabay.com

Москва, 31 июля. Германия и США не заботились об интересах Украины, когда заключали сделку по «Северному потоку — 2». Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Вашингтон использовал Киев в качестве прикрытия во время заключения соглашения. Соединенные Штаты ранее пытались взять под контроль газовые потоки на Украине. По этой причине в правлении компании Burisma появился сын американского лидера Хантер Байден.

Управление украинской ГТС поможет контролировать энергобаланс Европы. Раньше у Вашингтона не получалось взять под контроль газовый поток. Сейчас Белый дом смог реализовать план с помощью «Северного потока — 2», добавил эксперт.

«(Канцлер Германии Ангела. — Прим. ФАН) Меркель в обмен на интересы стоящего за ней бизнес-сообщества продала поставки политической власти немецкого истеблишмента», — отметил эксперт.

Теперь управлять газовым потоком будут люди, которые подчиняются структурам Демократической партии США, считает американист.

Ранее сенатор Совфеда России Алексей Пушков назвал «Северный поток — 2» заметным вопросом мировой политики. Тема широко распространена в Германии, Польше и других странах.

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сша германия европа
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