Москва, 31 июля. Германия и США не заботились об интересах Украины, когда заключали сделку по «Северному потоку — 2». Об этом заявил американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Вашингтон использовал Киев в качестве прикрытия во время заключения соглашения. Соединенные Штаты ранее пытались взять под контроль газовые потоки на Украине. По этой причине в правлении компании Burisma появился сын американского лидера Хантер Байден.

Управление украинской ГТС поможет контролировать энергобаланс Европы. Раньше у Вашингтона не получалось взять под контроль газовый поток. Сейчас Белый дом смог реализовать план с помощью «Северного потока — 2», добавил эксперт.

«(Канцлер Германии Ангела. — Прим. ФАН) Меркель в обмен на интересы стоящего за ней бизнес-сообщества продала поставки политической власти немецкого истеблишмента», — отметил эксперт.

Теперь управлять газовым потоком будут люди, которые подчиняются структурам Демократической партии США, считает американист.

Ранее сенатор Совфеда России Алексей Пушков назвал «Северный поток — 2» заметным вопросом мировой политики. Тема широко распространена в Германии, Польше и других странах.