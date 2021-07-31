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Прокуратура контролирует проверку после опрокидывания судна в Ленобласти

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:15
Происшествия
Прокуратура контролирует проверку после опрокидывания судна в Ленобласти
пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Санкт-Петербург, 31 июля. Следственные органы начали проверку по факту смертельного инцидента на воде в Ленобласти. Ее ход взяла под контроль транспортная прокуратура.

По предварительным данным, судно перевернулось возле крепости Орешек. На борту находились три человека, двоим удалось выжить. Труп погибшего уже обнаружили.

Под Красноярском опрокинулась моторная лодка с четырьмя людьми на борту. Два человека смогли добраться до берега, пенсионерка найдена мертвой, судьба четвертого человека пока неизвестна.

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лодка смерть прокуратура
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