Прокуратура контролирует проверку после опрокидывания судна в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 июля. Следственные органы начали проверку по факту смертельного инцидента на воде в Ленобласти. Ее ход взяла под контроль транспортная прокуратура.

По предварительным данным, судно перевернулось возле крепости Орешек. На борту находились три человека, двоим удалось выжить. Труп погибшего уже обнаружили.

Под Красноярском опрокинулась моторная лодка с четырьмя людьми на борту. Два человека смогли добраться до берега, пенсионерка найдена мертвой, судьба четвертого человека пока неизвестна.