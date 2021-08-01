Не можешь победить Россию — вспоминай допинг: как «прессуют» нашу сборную на ОИ-2020

Сборная России не может выступать на ОИ-2020 со своим флагом и гимном, но это не мешает собирать богатый урожай медалей. В субботу самой успешной стала наша женская команда саблисток — Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина в драматичной борьбе вырвали у француженок первое место. Однако медали завоевывают не только привычные лидеры: чего стоят только наши успехи в академической гребле, баскетболе 3х3 и тхэквондо! Разумеется, для многих соперников подобные успехи России — словно кость в горле. Кампания по очернению наших спортсменов началась еще до Олимпиады, но град медалей сборной Олимпийского комитета России заставил резко усилить «накал разоблачений».



Естественно, первыми включились иностранные журналисты из Великобритании и США. Заголовки про российских «обманщиков», «допингистов» и «грязных мошенников» давно стали там нормой, хотя некоторые издания все-таки отдают должное мастерству наших спортсменов. Тем не менее основная тема — недовольство тем, что Россию вообще допустили на спортивный праздник. Кстати, СМИ других наших основных конкурентов, Японии и Китая, на спорную дорожку допинговых разборок практически не вступают.

«Россиянам нужно отдать золото за их откровенную наглость. Допинговые мошенники из России зарабатывают медали в Токио, хотя формально эта страна отстранена от ОИ-2020 за систему государственной поддержки допинга. Им разрешили отправить на Игры сразу 335 участников, хотя для вида запретили гимн и флаг, чтобы создать видимость нейтралитета. Но эта «показуха» не может заглушить откровенное зловоние, имя которому — коррупция», — такие пафосные слова написал в своей колонке Ричард Пендлбери, работающий в британском издании Daily Mail.

Global Look Press / Marijan Murat

От пишущих журналистов не отстают их коллеги, задающие вопросы во время пресс-конференций. Чилийский работник пера и микрофона Себастьян Намас поинтересовался у теннисиста Даниила Медведева, как тот относится к тому, что российские спортсмены «несут на себе клеймо мошенников». К чести Даниила, тот не стал отвечать на провокацию и потребовал, чтобы Намаса удалили из пресс-центра. Чилиец вскоре принес извинения, подчеркнув, что его просто «не так поняли». Было ли это искренне, или журналист побоялся потерять аккредитацию, не так важно. Главное — мы подчеркнули недопустимость подобного поведения.



Наших коллег по журналистскому цеху раздражает и тот факт, что все понимают, кто на самом деле выступает от Российского олимпийского комитета. Как ни старались организаторы максимально запретить слово «Россия», оно все равно постоянно проскальзывает в речи судей, тренеров и участников соревнований. Журналисты сразу нескольких американских изданий высказали мнение, что россиянам нужно было разрешить только нейтральные цвета, при этом назвав их «сборной нейтральных спортсменов». Подобные заявления выглядят не только жалко, но и странно: неужели подобное «запретительство» помешало бы нашим спортсменам добывать медали одну за другой?



Еще обиднее, чем журналистам, бывает на ОИ-2020 иностранным спортсменам. Ты готовишься к главному старту четырехлетия, упорно тренируешься, борешься, но потом неожиданно проигрываешь россиянину, пусть и с аббревиатурой ROC на форме. Конечно, на эмоциях в такой момент можно сказать многое, лишь бы не признавать поражения. Подобные высказывания никого не красят: за грубыми нападками скрывается банальное неумение проигрывать.

«Противно видеть, как серебро получает команда, которой вообще здесь быть не должно. Это тотальное разочарование. Всем участникам заплыва вместе с ними должно быть очень грустно. Посылаю любовь и поддержку соперникам, которые выложились максимально», — так отреагировала американка Меган Калмо, выступающая в академической гребле, на сенсационное серебро российской «двойки».

Global Look Press / Pan Yulong

Ничуть не лучше показали себя и мужчины — прославленные пловцы Райан Мерфи и Люк Грибанк. После неудачного соперничества с россиянами американец Мерфи выразил разочарование тем, что наших соотечественников вообще допустили к бассейну. Его поддержал британский коллега, подчеркнувший свое недовольство тем, что «государства с поддержкой допинговой программы продолжают соревноваться». Впрочем, Мерфи позже нашел в себе мужество и принес извинения победителю — Евгению Рылову.

«Я никого не обвиняю, Евгений сделал отличную работу. Мне просто хотелось напомнить о проблеме допинга в плавании, о том, что Международная федерация плавания должна относиться к данной проблеме серьезней. Люди должны знать больше о данной ситуации. Уверен, в нашем спорте допинг по-прежнему существует», — отметил Мерфи.

К чести российских спортсменов, нужно подчеркнуть, что на любые провокации они реагируют максимально хладнокровно. Тот же Рылов предпочел никак не отвечать на первые эмоции Мерфи, дождавшись с его стороны официальных извинений. Какой смысл ввязываться в бесполезные споры и отстаивать свою точку зрения, если кто-то банально не хочет ее слушать? Доказывать свою правоту нужно на арене, в бассейне или на татами. И пока у наших спортсменов это отлично получается.