Вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в пригороде Парижа

Париж, 31 июля. Полицейский получил ножевое ранение во время задержания вооруженного мужчины.

Инцидент произошел в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. Полицейские прибыли по вызову. Очевидцы сообщили о вооруженном мужчине, который ведет себя неадекватно. В ходе задержания злоумышленник нанес одному из полицейских удар ножом.

Потерпевший госпитализирован с ранением руки. Чтобы утихомирить буйного мужчину, полицейские применили электрошоковый пистолет. Агрессора задержали. Идет расследование. Стражи порядка выясняют мотив преступника.

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