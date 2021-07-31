Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 17:18
17:13
Спорт
Сергей Пиняев из «Крыльев Советов» вошел в топ-4 самых молодых футболистов РПЛ
17:12
Общество
«Медуза» провалила краудфандинговую кампанию в криптовалюте
17:10
Происшествия
ФАН публикует видео столкновения машины ДПС и автобуса на Васильевском острове
17:08
Экономика
Интенсивность геологоразведочных работ в России остается на высоком уровне
17:07
Общество
Ученые открыли генетическую мутацию, отвечающую за случаи инсульта в детском возрасте
17:06
Армия
В США пытаются напугать Москву первым полетом «крылатого кошмара России»
17:05
Происшествия
Пьяный полицейский из Курской области стал виновником смертельного ДТП
17:05
Общество
Умер автор песни «Носики-курносики» Борис Емельянов
17:02
Общество
Названы продукты, которые помогают восстановиться после COVID-19
17:01
Происшествия
Полицейские применили слезоточивый газ на протестных акциях в Париже
Все новости

Вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в пригороде Парижа

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:04
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в пригороде Парижа
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 31 июля. Полицейский получил ножевое ранение во время задержания вооруженного мужчины.

Инцидент произошел в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. Полицейские прибыли по вызову. Очевидцы сообщили о вооруженном мужчине, который ведет себя неадекватно. В ходе задержания злоумышленник нанес одному из полицейских удар ножом.

Потерпевший госпитализирован с ранением руки. Чтобы утихомирить буйного мужчину, полицейские применили электрошоковый пистолет. Агрессора задержали. Идет расследование. Стражи порядка выясняют мотив преступника.

Житель Москвы напал на сотрудников полиции во время проверки документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в пригороде Парижа
франция полиция ранение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru