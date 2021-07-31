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Российские саблистки получили поздравление с золотой медалью от Путина

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:18
Спорт
Российские саблистки получили поздравление с золотой медалью от Путина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Токио, 31 июля. Президент России Владимир Путин поздравил саблисток с завоеванием олимпийского золота в командном турнире 31 июля.

Российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева победили в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. На официальном сайте Кремля опубликовали поздравление президента Владимира Путина.

«От души поздравляю вас, весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях Игр XXXII Олимпиады в Токио», — говорится в президентском сообщении.

Путин пожелал саблисткам крепкого здоровья и новых свершений. Он подчеркнул, что девушки достойно выступили, продемонстрировали отличную подготовку и в очередной раз доказали, что достойны завоеванных наград.

Команда фехтовальщиков из России досрочно выиграла на Олимпиаде в Токио. Спортсмены, выступающие на Играх под названием ROC из-за санкций, завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль.

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