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Врач-педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе
Общество
Врач-педиатр рассказала, как подготовить ребенка к школе
pixabay.com  /  White77

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как сохранить здоровье детей во время отдыха. В материале говорится о том, что поможет избежать отравлений, травм и несчастных случаев. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН согласилась с рекомендациями Роспотребнадзора и посоветовала еще один метод поддержания у детей крепкого иммунитета, а также рассказала, как подготовить ребенка к школе.

«Иммунитет укрепляют правильное питание, движение и хорошее настроение. Родителям необходимо с лета подумать, в какую секцию их ребенок будет ходить. Три раза в неделю ребенок обязательно должен заниматься спортом. Мы не говорим о профессиональном спорте», — пояснила врач.

Врач-педиатр рассказала, как подготовить здоровье ребенка к школе
Федеральное агентство новостей  / Виктор Сухоруков

Ирина Добрецова подчеркнула, когда ребенок занимается в спортивной секции и занятия эти связаны с физическими нагрузками, то он меньше болеет респираторными и вирусными инфекциями, у него хорошая успеваемость, а также налажен режим дня и питания.

«Спорт стимулирует иммунную систему. Кроме того, ребенок каждый день около часа должен гулять на свежем воздухе. Три раза в неделю — заниматься в спортивной секции. Это помогает ребенку социализироваться, бороться с лишним весом и укреплять иммунитет», — добавила педиатр.

Во многих секциях набор начинается в конце августа, поэтому родителям пора об этом задуматься. Добрецова посоветовала обсудить с ребенком, что ему нравится, отвести на разные спортивные направления, после этого уже определиться.

«Если ребенок физически недостаточно активен, он не развивается гармонично, снижается успеваемость, посоветуйтесь со своим педиатром: возможно, у ребенка есть хронические заболевания», — посоветовала собеседница ФАН.

Ранее врач-оториноларинголог Михаил Артемьев рассказал, что стакан холодного напитка в жару может увеличить риск развития ангины и отита. По его словам, риск развития ЛОР-заболеваний в летнее время так же высок, как и зимой.

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