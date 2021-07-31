Рогозин анонсировал очередной запуск спутников OneWeb

Москва, 31 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил сроки очередного запуска спутников OneWeb с космодрома Байконур.

По его словам, следующая партия спутников будет выведена на орбиту 20 августа.

«Очередной старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли РФ сообщил, что запуск спутников OneWeb намечен на август. Еще два старта ожидаются с космодрома Байконур в сентябре и декабре 2021 года. Также в октябре намечен один запуск с космодрома Восточный.