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Рогозин анонсировал очередной запуск спутников OneWeb

  /   Обновлено: 31 июля 2021 16:00
Технологии
Рогозин анонсировал очередной запуск спутников OneWeb
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 31 июля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил сроки очередного запуска спутников OneWeb с космодрома Байконур.

По его словам, следующая партия спутников будет выведена на орбиту 20 августа.

«Очередной старт «Союза-2.1б» с 36 спутниками OneWeb запланирован с космодрома Байконур на 20 августа», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли РФ сообщил, что запуск спутников OneWeb намечен на август. Еще два старта ожидаются с космодрома Байконур в сентябре и декабре 2021 года. Также в октябре намечен один запуск с космодрома Восточный.

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