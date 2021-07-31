Власти Судана запретили движение речных судов по Нилу

Хартум, 31 июля. Национальный совет гражданской обороны Судана порекомендовал жителям республики держаться подальше от рек и ручьев, а также запретил купание людей и движение судов после появления крокодилов и смертоносных змей на фоне начавшегося в стране сезона наводнений.

Директор Департамента ГО и ЧС штата Хартум генерал-майор Осман аль-Атта предупредил жителей прибрежных регионов не приближаться к водоемам, поскольку уровень воды в реке достиг критической точки.

«Сейчас Нил представляет опасность, особенно после появления некоторых диких крокодилов и смертоносных змей, которые ставят под угрозу жизнь граждан», — добавил он в заявлении пресс-службы полиции.

Аль-Атта объявил также о запрете движения речных судов и лодок, подчеркнув, что любого, кто нарушит эти распоряжения, ждут соответствующие меры наказания. Со своей стороны, представитель Национального совета гражданской обороны бригадный генерал Абдул Джалил Абдул Рахим подтвердил готовность служб противостоять последствиям сезона дождей. Он объяснил, что силы ГО обеспечат быстрое вмешательство в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Накануне власти Судана призвали граждан принять все необходимые меры против повышения уровня воды в водоемах. Данное обращение сделано на фоне нашумевшей новости о гибели в столице Хартума двух студентов, утонувших в Ниле.

Абдул Рахим сообщил также о развертывании вдоль всего побережья реки спасательных сил, которые непрерывно следят за развитием положения. Он добавил, что четыре сторожевых поста действуют на территории столичной агломерации.

Несмотря на постепенный подъем уровня Нила, ситуация очень обнадеживающая по сравнению с предыдущими сезонами дождей, отметил представитель служб гражданской обороны.

«Подготовка к наводнению в этом году намного лучше, чем в прошлом. Несмотря на это, я призываю граждан сохранять бдительность и держаться подальше от Нила, потоков и водоемов», — добавил Абдул Рахим.

Так называемый осенний сезон продолжается в Судане каждый год с июля по ноябрь. Зачастую он сопровождается разрушительными наводнениями, вызванными разливом реки и проливными дождями. Масштабы его последствий могут достигать колоссальных размеров, чему способствует низкий уровень инфраструктуры в стране. Потоки воды зачастую сносят на своем пути целые населенные пункты и деревни, расположенные вдоль нильского берега. Наводнения разрушают дома и лишают людей средств к существованию. Кроме того, на борьбу с последствиями стихийных бедствий Судан ежегодно расходует огромные финансовые ресурсы.

Отчеты о масштабах потерь регулярно публикует Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В своих докладах оно дает подробное описание ситуации в отдельных штатах Судана.