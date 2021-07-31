Ливия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в борьбе с терроризмом

Триполи, 31 июля. Ливия и Египет подписали меморандум о взаимопонимании в рамках объединения усилий по борьбе с терроризмом и торговлей людьми. Документ утвержден в ходе визита делегации североафриканского государства в Каир.

Дипломатическую группу возглавил генеральный прокурор Сиддик аль-Саур. Он встретился с коллегой Хамадой ас-Сави для обмена опытом работы в различных областях. По завершении переговоров они заключили соответствующее соглашение.

Меморандум о взаимопонимании предусматривает укрепление и развитие отношений между двумя прокуратурами в целях борьбы со всеми формами правонарушений — терроризмом, транснациональной и организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми, киберпреступностью и другими. Стороны продолжат сотрудничество в рамках законодательств Ливии и Египта. Мероприятие направлено на повышение технического уровня ведомств и расширение их компетенции.

Сиддик аль-Саур во время поездки также посмотрел презентации, подготовленные специалистами из Каира. Обзор включал в себя передовые методы расследования сложных дел, таких как агрессию против государственных денег, посягательств на госсобственность и сельскохозяйственные земли, кражу и контрабанду нефтепродуктов.

Помимо этого, ливийскому гостю показали некоторые достижения прокуратуры Египта в области цифровой трансформации, способы преодоления препятствий в административной работе структуры и действия, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Благодаря недавним усилиям республике удалось достаточно легко пережить последнюю волну пандемии.

Тем не менее не все североафриканские страны успешно справляются с коронавирусной инфекцией. Тунис по-прежнему бьет все рекорды по числу выявленных случаев заболевания в сутки. Каир и Триполи направили в соседнее государство тонны гуманитарной помощи в виде кислородных баллонов и средств индивидуальной защиты (СИЗ).