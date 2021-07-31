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Правовед Виталий Иванов оценил народную программу партии «Единая Россия»
Общество
Правовед Виталий Иванов оценил народную программу партии «Единая Россия»
ИА «Политика Сегодня»  / 

Сегодня «Единая Россия» представила информацию о предложениях, поступивших от граждан в народную программу партии. Сюда вошли разделы, касающиеся благосостояния граждан, также рассматривается внесение в программу вопроса развития сельских территорий и другие вопросы. Насколько действенна такая система сбора предложений и в чем ее суть? Правовед, политолог, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества Виталий Иванов в разговоре с ФАН оценил народную программу «ЕР».

По мнению эксперта, единороссы пошли по пути, отличному от того, по которому идут другие партии в попытке разобраться, что волнует избирателей.

«Большинство других партий — и КПРФ, и «Справедливая Россия» обновленная — топчутся на одной и той же поляне: пенсионная реформа, ковидная тема и прочее. Все то, что уже неоднократно на разных площадках, на разных трибунах озвучивалось», — говорит собеседник ФАН.

Правовед Виталий Иванов оценил Народную программу партии «Единая Россия»
er.ru  / Партия «Единая Россия»

Разумеется, «Единая Россия» тоже не может игнорировать проблемы пенсий и ситуацию с пандемией, но, по словам политолога, члены партии не ограничиваются только этим.  

«Стоит поставить партии в плюс, она пытается найти другие темы, которые еще, что называется, не заезжены. Которые больше волнуют избирателей, больше востребованы. В этом отношении народная программа и сбор предложений заслуживают положительной оценки», — отмечает эксперт.

Ранее фракция партии «Единая Россия» предложила компенсировать газификацию россиянам, оплатившим подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что после 21 апреля люди тратили свои средства, а анонсированная программа все еще не была принята.

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выборы единая россия политика гражданское общество виталий иванов
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