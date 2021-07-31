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В Дагестане арестован чиновник, похитивший деньги на восстановление домов после ливня
Происшествия
В Дагестане арестован чиновник, похитивший деньги на восстановление домов после ливня
pixabay.com  / 

Махачкала, 31 июля. Суд в Дагестане арестовал начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Цунтинского района республики. Он подозревается в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на восстановление жилых домов, пострадавших в результате ливней, сообщили ФАН в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Согласно материалам дела, администрации Цунтинского района были выделены бюджетные средства для выплаты компенсаций гражданам, чьи дома пострадали от обильных дождей в 2019 году. Однако чиновник вместе с сообщниками похитил деньги, чем нанес ущерб, превышающий 34 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого 27 июля было возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он арестован на два месяца.

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, до 26 сентября», — отметили в пресс-службе суда.

Ранее ФАН сообщал, что селевой поток и камнепад привели к повреждению более 30 домов и разрушению магазина в Чародинском и Цумадинском районах Дагестана. Из опасной зоны было эвакуировано свыше 40 человек.

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россия дагестан хищение бюджетных средств компенсации пострадавшим
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