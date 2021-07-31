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Как Саудовская Аравия планирует бороться с торговлей людьми
Весь мир
Как Саудовская Аравия планирует бороться с торговлей людьми
pixabay.com  /  PD

Эр-Рияд, 31 июля. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд бин Абдалла Аль Муаджиб заявил, что власти страны не потерпят торговли людьми и примут строгие меры в отношении виновных в совершении таких преступлений. По его словам, реабилитацией жертв работорговцев будут заниматься специализированные органы прокуратуры.

Свое заявление чиновник сделал 30 июля — во Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Генпрокурор подчеркнул, что королевство «с момента своего создания защищает права и свободы человека от всех форм преступности».

Для расследования подобных преступлений руководство страны сформировало специальный департамент, отвечающий за уголовное преследование нарушителей закона, в отношении которых предусмотрены серьезные наказания.

Также успехи государства в борьбе с торговлей людьми отметил председатель Комиссии по правам человека Саудовской Аравии Аввад бин Салех аль-Аввад. По его мнению, в этом деле Эр-Рияд находится «на передовой».

«Королевство Саудовская Аравия под руководством короля Салмана и под наблюдением наследного принца Мухаммада бин Салмана добилось прогресса в своем рейтинге по индексу TIP (Торговля людьми), поставив себя в один ряд с развитыми странами», — заявил аль-Аввад.

Он напомнил о том, что в последнее время государство разработало в этой сфере ряд законов и механизмов для контроля над их исполнением, что поможет привлекать к ответственности нарушителей и оказывать всестороннюю помощь потерпевшим.

Также Аль-Аввад сообщил, что в настоящее время его комиссия продолжает расширять сотрудничество с другими правительственными учреждениями и международными правозащитными организациями.

Проблема работорговли всегда была широко распространена в Саудовской Аравии. В первую очередь ее жертвами становились женщины, продажа которых зачастую осуществлялась на популярной онлайн-платформе Haraj под видом трудоустройства домработниц. Кроме того, сотни подобных объявлений в ходе расследования были обнаружены в сети Instagram.

Также в рабство попадают мигранты (преимущественно из Юго-Восточной Азии и Восточной Африки), добровольно прибывающие в королевство для трудоустройства.

Большая часть мужчин и детей продается преступниками в качестве рабочей силы, в то время как женщины зачастую попадают в сексуальное рабство.

Как Саудовская Аравия планирует бороться с торговлей людьми
wikipedia.org  / B. alotaby / CC BY-SA 4.0

В 2005 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о торговле людьми поставил Саудовскую Аравию в категорию третьих стран, правительства которых «не отвечают в полной мере минимальным стандартам по борьбе с торговлей людьми и не предпринимают значительных усилий в этом направлении». Однако в аналогичной публикации за 2017 год королевство уже было перемещено на второй уровень, что означало увеличение активности саудовских властей в преследовании подобных правонарушений.

Впрочем, даже официальная борьба с работорговлей в королевстве не является гарантией полной защищенности прибывающих в страну трудовых мигрантов. Действующая в ряде арабских стран «система кафала», регламентирующая положение приезжих работников, ставит их в полную зависимость от начальства, ответственного за правовой статус сотрудников. Нередко работодатели злоупотреблют своим положением и эксплуатируют иностранцев, неспособных зарабатывать на родине. 

Эр-Рияд пошел на реформы трудового кодекса, однако данная проблема все еще не теряет актуальности. 

Как Саудовская Аравия планирует бороться с торговлей людьми
Федеральное агентство новостей  / 

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