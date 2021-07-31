Сборная России досрочно победила в медальном зачете по фехтованию на ОИ-2020

Токио, 31 июля. Сборная России досрочно выиграла в медальном зачете по фехтованию на летних Олимпийских играх в Токио. В копилке национальной команды уже семь медалей.

Российские фехтовальщики и фехтовальщицы заработали для сборной три золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль. На втором месте в медальном зачете сейчас находятся французы, у которых в копилке четыре награды, включая одно золото. В олимпийском турнире по фехтованию остались только командные соревнования среди рапиристов.

Саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева ранее завоевали золотую медаль в командном турнире. Это золото стало 11-м в общем зачете россиян на Олимпиаде. Игры в Токио, стартовавшие 23 июля, продлятся до 8 августа.