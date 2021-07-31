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Проект о введении продуктовых сертификатов внесут в Госдуму

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:50
Экономика
Проект о введении продуктовых сертификатов внесут в Госдуму
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 июля. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что законопроект о продуктовых сертификатах повторно внесут на рассмотрение.

Нуждающимся гражданам должны выдаваться адресно продовольственные сертификаты, чтобы россияне могли покупать важные высококачественные товары. По словам Нилова, критики подобной инициативы не смогли предложить ничего существенного, передает URA.RU.

Соответствующие сертификаты имеют важное значение, необходимо только детальное изучение торговых сетей и конкретного ассортимента в зависимости от субъекта. Президент России Владимир Путин в начале текущего года сообщил, что предложение о введении продовольственных сертификатов для малоимущих требует должного обсуждения.

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