Москва, 31 июля. Соединенные Штаты не могут создать гиперзвуковое оружие, о чем говорят очередные неудачные его испытания, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Новые испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW американского производства с треском провалились. После того как боеприпас отделился от носителя, в качестве которого был использован стратегический бомбардировщик B-52, двигатель ракеты отказался функционировать. США всеми силами пытаются догнать Россию в сфере создания подобного вооружения, несмотря на то, что американские специалисты начали испытывать его намного раньше российских, объяснил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в комментарии для издания «Экономика сегодня».

Стабилизация ракеты в полете на скорости три Маха стала одним из главных достижений американцев, однако этой скорости недостаточно, подчеркнул Баранец. Пока в США изо всех сил пытались сконструировать рабочий образец, специалисты в СССР совершили стремительный скачок в этой области, а затем и еще один — уже в РФ, на основе советских наработок.

«Нам потребовалось лет десять, чтобы усвоить все достижения предшественников. После этого полет гиперзвуковой ракеты в десять чисел Маха перестал быть чем-то невообразимым. Военные США же до сих пор находятся на промежутке от пяти до восьми Махов», — констатировал военный обозреватель «Комсомольской правды».

Вашингтон не признает публично превосходство российских гиперзвуковых ракет над американскими, однако у образцов из США имеется масса проблем, отметил Баранец. По его словам, ракета каждый раз попросту падает после взлета, причем провалены были уже далеко не одни испытания. Он подчеркнул, что во время полета такого боеприпаса происходит колоссальный его нагрев, из-за которого корпус ракеты плавится. Соединенные Штаты смогли выведать секреты российских термоустойчивых сплавов, подкупив недобросовестных лиц, однако они все равно не достигли значительных успехов, так как прототипы постоянно выходят из строя.

Решение проблемы с корпусом ракеты не спасло американскую ракету от расплавления датчиков управления, уточнил военный обозреватель «Комсомольской правды». По его словам, американцы и тут попытались выведать российские секретные данные, но успеха не добились. Баранец добавил, что Вашингтону в итоге даже раздутый до 750 миллиардов долларов военный бюджет не помог заставить гиперзвуковую ракету летать.

Ранее военные аналитики из Индии назвали Россию лидером в гиперзвуковой гонке. Они отметили, что ВС РФ уже имеют на вооружении такие гиперзвуковые ракетные комплексы, как «Кинжал», «Циркон» и «Авангард». По их словам, недавние испытания «Циркона» лишь упрочили лидерские позиции Москвы в этой области.