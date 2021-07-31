Более 400 пассажиров находились в столкнувшемся с грузовиком поезде Ейск — Москва

Калуга, 31 июля. Пассажирский поезд Ейск — Москва, который попал в аварию с грузовиком, перевозил 465 человек, из них 120 — дети.

На место происшествия выехали два аварийно-восстановительных поезда и резервный локомотив. Сообщается, что задержек в железнодорожном движении нет.

ЧП произошло в Ферзиковском районе. Водитель цементовоза проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути, где в этот момент ехал пассажирский поезд Ейск — Москва. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Главный состав поезда сошел с рельс, разлива цемента не произошло. Жертвой аварии стал водитель фуры. Он скончался на месте происшествия. Еще два человека получили травмы.