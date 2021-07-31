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В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:42
Экономика
В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС
Global Look Press  /  roscosmos

Москва, 31 июля. Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) ожидается завершить к 2028 году. Такое заявление сделали в Роскосмосе.

Научно-технический совет Роскосмоса советовал предусмотреть создание эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025. Она будет шагом к разработке программы по освоению Луны и Марса, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Космонавт Александр Мисуркин ранее рассказал об интересных традициях на Международной космической станции. С первых дней на МКС он выработал себе правило ежедневно перед сном наблюдать за Землей, находясь в панорамном модуле «Купол».

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