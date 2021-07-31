В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС

Москва, 31 июля. Эксплуатацию Международной космической станции (МКС) ожидается завершить к 2028 году. Такое заявление сделали в Роскосмосе.

Научно-технический совет Роскосмоса советовал предусмотреть создание эскизного проекта новой орбитальной станции в ФКП-2025. Она будет шагом к разработке программы по освоению Луны и Марса, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Космонавт Александр Мисуркин ранее рассказал об интересных традициях на Международной космической станции. С первых дней на МКС он выработал себе правило ежедневно перед сном наблюдать за Землей, находясь в панорамном модуле «Купол».