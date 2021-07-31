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Евгеника сравнила Бузову с тяжелыми наркотиками и отказалась слушать Моргенштерна
Общество
Евгеника сравнила Бузову с тяжелыми наркотиками и отказалась слушать Моргенштерна

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет певица Евгеника. Известный блогер обсудит с экс-супругой музыканта Дидюли историю ее громкого развода, а также драматичные и даже трагические вещи, которые за этим событием последовали. Также Евгеника расскажет, как она относится к современным кумирам молодежи: Ольге Бузовой и Моргенштерну.

Вадим Манукян пригласил к себе в гости Евгенику, чтобы она смогла высказаться о наболевшем. Певица расскажет о странных подробностях трагической гибели ее кошки, внезапном пожаре, в результате которого сгорел дотла дом ее родителей, о том, с какими сложностями она столкнулась в браке с Дидюлей, почему решила сменить имя и фамилию в паспорте, а также о том, как в последнее время все ее творчество мистическим образом исчезает с официальных музыкальных площадок.

Ведущий и его гостья также коснутся темы популярных сегодня персонажей шоу-бизнеса. Евгеника расскажет о своем отношении к Ольге Бузовой, в частности, сравнивая ее с тяжелыми наркотиками, а также о том, почему она и ее дочь Арина отказываются слушать Моргенштерна.

По доброй традиции передачи «Давай поговорим», в финале шоу Евгеника споет песню, которая в этот момент в большей степени отвечает ее душевному состоянию.

Большое интервью с Евгеникой смотрите вечером 1 августа на площадке ФАН.

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