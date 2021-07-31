Доктор Комаровский перечислил способы профилактики рака кожи

Москва, 31 июля. Главные способы, которые помогут человеку уберечь себя от рака кожи, перечислил популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Длительное нахождение на солнце серьезно вредит здоровью кожи. Именно поэтому нужно стараться как можно меньше подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, отметил он.

«Если этого не избежать, то нужно пользоваться солнцезащитными средствами», — написал Комаровский в своем Instagram.

Также медик рекомендует следить за состоянием родинок. Это лучше делать не только при помощи врача, но и самостоятельно. Дело в том, что даже медик не всегда может обнаружить все потенциально опасные образования на коже.

Не так давно Доктор Комаровский рассказал об отсутствии у детей защиты от штамма COVID-19 «Дельта». По его словам, новый тип коронавируса более заразен, то есть, чтобы заболеть, достаточно встретить гораздо меньшее количество вирусных частиц.