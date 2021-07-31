Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 15:51
15:50
Происшествия
В Дагестане арестован чиновник, похитивший деньги на восстановление домов после ливня
15:47
Происшествия
Байкеры избили молодую пару за обгон на дороге в Черкассах
15:46
Шоу-бизнес
Решетова хотела справиться с грабителями при помощи маникюрных ножниц
15:44
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР несет потери, «Нацкорпус» готовит универсальных солдат-женщин
15:40
Спорт
Сборная России досрочно победила в медальном зачете по фехтованию на ОИ-2020
15:39
Экономика
Проект о введении продуктовых сертификатов внесут в Госдуму
15:37
Армия
Баранец объяснил, почему США не могут заставить свою гиперзвуковую ракету летать
15:36
Происшествия
Более 400 пассажиров находились в столкнувшемся с грузовиком поезде Ейск — Москва
15:33
Экономика
В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС
15:30
Общество
В Латвии граффити-художник превратил заурядное здание в арт-объект
Все новости

Доктор Комаровский перечислил способы профилактики рака кожи
Общество
Доктор Комаровский перечислил способы профилактики рака кожи
instagram.com  /  @doctor_komarovskiy

Москва, 31 июля. Главные способы, которые помогут человеку уберечь себя от рака кожи, перечислил популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Длительное нахождение на солнце серьезно вредит здоровью кожи. Именно поэтому нужно стараться как можно меньше подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, отметил он.

«Если этого не избежать, то нужно пользоваться солнцезащитными средствами», — написал Комаровский в своем Instagram.

Также медик рекомендует следить за состоянием родинок. Это лучше делать не только при помощи врача, но и самостоятельно. Дело в том, что даже медик не всегда может обнаружить все потенциально опасные образования на коже.

Не так давно Доктор Комаровский рассказал об отсутствии у детей защиты от штамма COVID-19 «Дельта». По его словам, новый тип коронавируса более заразен, то есть, чтобы заболеть, достаточно встретить гораздо меньшее количество вирусных частиц.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доктор Комаровский перечислил способы профилактики рака кожи
онкология комаровский рак кожи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru