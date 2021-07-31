Отоларинголог Артемьев рассказал об опасности ЛОР-заболеваний в летнее время

, 31 июля. Стакан холодного напитка в жару может увеличить риск развития ангины и отита. Об этом сообщил врач-оториноларинголог Михаил Артемьев.

По его словам, риск развития ЛОР-заболеваний в летнее время также высок, как и зимой. Купание в грязных водоемах может привести к обострению хронического тонзиллита. Переохлаждение способствует снижению иммунитета, что в свою очередь может активизировать хронический очаг инфекции в миндалинах.

«Также снижение защитных функций организма увеличивает риск заражения коронавирусом. Чтобы защитить себя, нужно обязательно вакцинироваться, так как вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от инфекционных заболеваний, в том числе и от коронавируса», — сказал врач.

Еще одна «летняя» болезнь — отит. Она образуется из-за развития бактериальной инфекции. Также отит может развиться при перелете, если в самолете у человека по какой-то причине затруднено дыхание или заложен нос, сказал Артемьев в интервью РИА Новости.

Ранее врач-педиатр Марина Мамаева в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, рассказала, как без вреда для здоровья пережить жаркую погоду.