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Альфа-банк зафиксировал проблемы при оплате картами

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:32
Экономика
Альфа-банк зафиксировал проблемы при оплате картами
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Веретин

Москва, 31 июля. Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с неполадками при оплате картами. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сообщения о сбое в работе Альфа-банка начали поступать в 12:49 по московскому времени, свидетельствуют данные портала Downdetector. Наибольшая доля жалоб отмечена в Москве и Петербурге.

«Сейчас не получится расплатиться картой, мы уже работаем над проблемой и скоро все починим», — передает РБК заявление пресс-службы банка.

На прошлой неделе Downdetector зафиксировал сбой в работе сайтов некоторых крупных компаний в США. В их числе оказались Microsoft, Amazon, Google и McDonald’s.

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