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Самарский минздрав пояснил отличия медотвода от противопоказаний к вакцинации
Общество
Самарский минздрав пояснил отличия медотвода от противопоказаний к вакцинации
Global Look Press  /  Haymhan/XinHua

Самара, 31 июля. Глава регионального минздрава Армен Бенян в интервью местному телеканалу перечислил противопоказания к вакцинации от COVID-19. И объяснил, чем они отличаются от временного медотвода.

Среди главных противопоказаний к тому, чтобы прививаться от COVID-19, — тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины. Легкое раздражение кожи или зуд не входят в их число.

В России не прививают детей вплоть до 18-летнего возраста. По крайней мере, пока не появились иные рекомендации на этот счет.

Беременность и грудное вскармливание — также причина повременить с вакциной. Впрочем, при необходимости можно сделать прививку после 22-й недели беременности, но с учетом возможных рисков.

Не стоит вводить вакцину тем, кто имеет острые инфекционные заболевания. И неинфекционные тоже. Их нужно отличать, по словам Армена Беняна, от хронических заболеваний, при которых, наоборот, нужно поспешить вакцинироваться.

Также чиновник пояснил, что такое медотвод от прививки. Это временное ограничение, связанное с наличием травм или мелких заболеваний.

Ранее ФАН сообщал, что из-за негативной динамики заболеваемости COVID-19 в регионе было ограничено число болельщиков на футбольном матче «Крыльев Советов» со «Спартаком». Гостевой сектор на стадионе был закрыт.

 

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самарская область здравоохранение вакцинация от covid-19
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