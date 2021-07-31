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Певец Jaffa рассказал, как построить бизнес на музыке
Шоу-бизнес
Певец Jaffa рассказал, как построить бизнес на музыке
pxhere.com  / 

Музыка увлекает с детства если не всех, то многих. Некоторые родители не относятся к такому увлечению серьезно, убеждая ребенка, что без связей, денег и продюсеров в этой сфере сложно стать успешным и зарабатывать на жизнь.

Однако любовь к творчеству может вылиться в очень успешный бизнес-проект, считает музыкант и певец Шамиль Джафаров (Jaffa). В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал о способах заработка в музыкальной сфере.

«Многие думают, что единственный способ заработка в музыкальной сфере — это стать известным артистом, а задатки и талант есть далеко не у всех. Но нужно понимать, что музыкальный бизнес — это намного больше, чем один человек, исполняющий музыку, особенно в современном мире. Да, один из первых и понятных этапов построения бизнеса на музыке — это начать самому петь и исполнять песни, выкладывать их на стриминговые сервисы, получать с прослушивания песен монетизацию. Но что же делать людям, у которых есть любовь к музыке, но нет таланта, голоса или еще чего-то?» — задается вопросом Шамиль.

Певец Jaffa рассказал, как построить бизнес на музыке
фото из личного архива Шамиля Джафарова  / 

Зачастую артист — это проект, над которым работает продюсерский центр, отметил собеседник агентства. Продюсирование — это одно из самых популярных и интересных направлений для тех, кто хочет построить свой бизнес в музыкальной сфере.

«Если у вас есть профессиональное чутье, вы разбираетесь в шоу-бизнесе и музыкальной сфере, то вы можете этим заняться. Конечно, дело не для одного, это масштабный бизнес-проект, где нужны еще и грамотные PR-стратегии продвижения артиста на рынке. Соответственно, если вы разбираетесь в PR и маркетинге и вас всегда влекла музыка, вы также можете отлично продавать свои услуги на музыкальном рынке, ведь грамотный пиар сейчас — это один из основных залогов успеха артиста. Даже не самый талантливый человек при правильном позиционировании сможет легко стать сенсацией в мире музыки и шоу-бизнеса», — подчеркнул музыкант.

Многие исполнители имеют неординарный, запоминающийся голос, обратил внимание Шамиль. С такими людьми работает целая команда. К примеру, в этом бизнесе есть саунд-дизайнеры, которые также отвечают за музыкальную составляющую.

Певец Jaffa рассказал, как построить бизнес на музыке
pixabay.com  / 

«Многие создают на этом огромный бизнес, создавая музыкальную часть для треков различных исполнителей и продавая свои биты. Сейчас эта профессия набирает обороты, на нее можно выучиться как самостоятельно, так и на различных курсах. Но тут важно, чтобы изначально у человека был какой-то слух, музыкальная интуиция и базовое понимание, что и как нужно делать», — сообщил собеседник ФАН.

Можно попробовать себя и в роли организатора концертов, советует Шамиль. За любым перфомансом исполнителя стоит огромная команда, которая занимается всем: от поиска площадки до ее демонтажа. Туда входит работа с площадкой, билеты, рекламная деятельность, реквизит и оформление райдера артиста, техническое оснащение, перечислил музыкант. 

«Организация концертов, в отличие от саундрайдеров, которые часто работают на аутсорсинге, часто входит в деятельность продюсерских центров, особенно крупных. Либо же исполнитель, который не работает на каком-то лейбле, имеет свою базовую команду менеджеров, которая организовывает только его концерты и туры, а технической стороной занимаются специалисты из тех городов, где выступает исполнитель. Такие команды тоже являются неотъемлемой частью концертной индустрии. На организации такой фирмы с техническими специалистами можно также хорошо зарабатывать, так как подготовка концепта, аппаратуры, настройка экранов — это отдельная сложная часть, с которой не каждый может справиться», — отметил Jaffa.

Певец Jaffa рассказал, как построить бизнес на музыке
pixabay.com  / Pexels

Если вы не хотите заниматься раскруткой артистов, то можно попробовать себя в организации крупных музыкальных фестивалей, на которые собираются миллионы людей не только в России, но и во всем мире, подытожил Шамиль Джафаров. Этот вариант сложнее, но намного интереснее и требует определенного опыта. Вариантов продвижения в сфере шоу-бизнеса довольно много, необязательно быть артистом самому. Если вы творческий человек и по-настоящему любите музыку, то в этой сфере вы всегда найдете себе работу по душе, резюмировал Jaffa.

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