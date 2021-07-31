Киевский политолог предрек Украине протесты после отставки Авакова

Киев, 31 июля. Украина может столкнуться с новой волной протестов из-за «формулы Штайнмайера», а новый глава МВД вряд ли сможет урегулировать ситуацию, считает политолог Кирилл Молчанов.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку после того, как президент страны Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы СБУ. На пост руководителя МВД назначили Дениса Монастырского.

По словам Молчанова, новая волна протестов в стране может начаться осенью. Не исключено, что все это завершится политическим кризисом, поэтому Аваков решил снять с себя ответственность и ушел с должности министра.

«И тем самым он сможет попытаться возобновить себя как политического игрока, выступив с каким-то новым проектом», — сообщил киевский эксперт.

Российский политолог Сергей Веселовский ранее предрек Украине новый государственный переворот. По его словам, подготовка к протестам началась после отставки Авакова.