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Пасечник назвал способ урегулирования конфликта в Донбассе

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:23
Армия
Пасечник назвал способ урегулирования конфликта в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Луганск, 31 июля. Конфликт в Донбассе можно урегулировать выполнением Минских соглашений. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о создании системы «национального сопротивления», предусматривающий наращивание численности вооруженных сил страны до 261 тысячи человек. По словам главы ЛНР, таким образом Киев готовится возобновить боевые действия в ЛДНР, поскольку подписанный закон является прямым противоречием Минским соглашениям.

«Владимир Александрович, неужели за семь лет военного конфликта в Луганской и Донецкой областях вы так и не поняли, что его урегулирование кроется просто в соблюдении минских договоренностей?» — задается вопросом Пасечник.

Он также добавил, что своими законами украинский лидер напротив лишь отдаляет мир в Донбассе, вновь пытаясь ввести в активную стадию конфликт на юго-востоке страны.

Также сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) привести границы в «боевое соответствие».

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ЛНР всу минские соглашения пасечник
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