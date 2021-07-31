Джерард Батлер будет судиться с киностудиями из-за гонорара за фильм «Падение Олимпа»

Лос-Анджелес, 31 июля. Звезда фильмов «300 спартанцев» и «Охотник за головами» Джерард Батлер уверен, что киностудии, которые занимались производством триллера «Падение Олимпа», недоплатили ему гонорар.

Актер уже подал соответствующие иски против компаний Nu Image, Millennium Media и Padre Nuestro Productions. Претензии Джерарда Батлера будет рассматривать Высший суд Лос-Анджелеса. По информации Deadline, голливудская звезда считает, что не получил значительную часть своего гонорара.

Согласно договору, Батлеру полагался определенный процент с кассовых сборов. Однако артист ничего не получил. Звезда утверждает, что киностудии скрыли от него средства, которые фильм заработал в мировом прокате. В иске актера говорится, что сокрытие денег подтвердил независимый аудит. Юристы Джерарда Батлера в разговоре со СМИ подчеркнули, что обвиняют киностудии в мошенничестве и требуют суда присяжных.

Триллер «Падение Олимпа» вышел на экраны в 2013 году и собрал 170 млн долларов. После успеха фильма продюсеры решили снимать продолжение. Главную роль в сиквелах «Падение Лондона» и «Падение Ангела» вновь исполнил Батлер.

Недавно иск в суд подала Скарлетт Йоханссон. Голливудская звезда считает, что студия Disney нарушила контракт, когда решила провести цифровой релиз фильма «Черная Вдова». В Disney заявили, что полностью выполнили обязательства перед артисткой, поэтому считают ее претензию необоснованной.