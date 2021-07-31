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Рогозин рассказал об очистке атмосферы в российском модуле «Наука» на МКС

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:14
Технологии
Рогозин рассказал об очистке атмосферы в российском модуле «Наука» на МКС
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 31 июля. Экипаж МКС провел очистку атмосферы в модуле «Наука», а также интегрировал его в состав российского сегмента станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, в настоящее время российские космонавты выполняют задачи на борту многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

«Выполнена очистка атмосферы в МЛМ, взяты финальные пробы воздуха (норма) , час назад наш экипаж вошел в модуль «Наука». Поздравляю!» — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Напомним, 29 июля модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Его запуск первоначально планировался в 2007 году, но по финансовым и техническим причинам был отложен суммарно на 14 лет.

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россия наука мкс рогозин
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