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Пьяный дебошир разбил 11 автомобилей в центре Волгограда

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:07
Происшествия
Пьяный дебошир разбил 11 автомобилей в центре Волгограда
wikipedia.org  /  Geolina163 / CC BY-SA 4.0

Волгоград, 31 июля. Полицейские задержали 30-летнего горожанина. По мнению стражей порядка, злоумышленник ночью «крушил» автомобили.

В Центральном районе пьяный гражданин вооружился куском бетонного блока и стал наносить удары по стеклам и кузову машин. В итоге повреждения получили 11 автомобилей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. За повреждение чужого имущества ему грозит два года колонии.

Ранее ночного дебошира задержали во Владивостоке. Сначала он разбил несколько припаркованных во дворе машин, затем попытался поджечь дверь одной из квартир, сообщало Deita.

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полиция дебош машины
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