Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 июля 15:50
15:47
Происшествия
Байкеры избили молодую пару за обгон на дороге в Черкассах
15:46
Шоу-бизнес
Решетова хотела справиться с грабителями при помощи маникюрных ножниц
15:44
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР несет потери, «Нацкорпус» готовит универсальных солдат-женщин
15:40
Спорт
Сборная России досрочно победила в медальном зачете по фехтованию на ОИ-2020
15:39
Экономика
Проект о введении продуктовых сертификатов внесут в Госдуму
15:37
Армия
Баранец объяснил, почему США не могут заставить свою гиперзвуковую ракету летать
15:36
Происшествия
Более 400 пассажиров находились в столкнувшемся с грузовиком поезде Ейск — Москва
15:33
Экономика
В Роскосмосе назвали срок завершения эксплуатации МКС
15:30
Общество
В Латвии граффити-художник превратил заурядное здание в арт-объект
15:27
Общество
Самарский минздрав пояснил отличия медотвода от противопоказаний к вакцинации
Все новости

Призвавший меньше питаться в кризис депутат Гаффнер заработал в 2020 году 0 рублей

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:23
Экономика
Призвавший меньше питаться в кризис депутат Гаффнер заработал в 2020 году 0 рублей
pixabay.com  /  Chronomarchie

Екатеринбург, 31 июля. Депутат ЗакСа Свердловской области Илья Гаффнер заработал за прошлый год 0 рублей, о чем свидетельствуют данные на сайте высшего законодательного органа.

В отчете говорится, что политик задекларировал за 2020 год 0 рублей годового дохода. Еще раньше его прибыль, согласно информации регионального Заксобрания, составила 0,04 рубля. Вместе с этим в пользовании Гаффнера продолжают находиться апартаменты площадью 66,6 квадратного метра. Еще две квартиры относятся к двум несовершеннолетним детям депутата.

Пять лет назад он был признан неплатежеспособным. Однако в 2019 году Арбитражный суд Уральского округа окончательно объявил об окончании банкротства политика.

Широкую огласку в 2015 году вызвало обращение Гаффнера к россиянам. В нем он призвал граждан меньше есть во время кризиса.

Ранее в России предрекли резкое подорожание рубля. Это связано с ростом валютной выручки экспортеров, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Призвавший меньше питаться в кризис депутат Гаффнер заработал в 2020 году 0 рублей
закс банкротство гаффнер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru