Призвавший меньше питаться в кризис депутат Гаффнер заработал в 2020 году 0 рублей

Екатеринбург, 31 июля. Депутат ЗакСа Свердловской области Илья Гаффнер заработал за прошлый год 0 рублей, о чем свидетельствуют данные на сайте высшего законодательного органа.

В отчете говорится, что политик задекларировал за 2020 год 0 рублей годового дохода. Еще раньше его прибыль, согласно информации регионального Заксобрания, составила 0,04 рубля. Вместе с этим в пользовании Гаффнера продолжают находиться апартаменты площадью 66,6 квадратного метра. Еще две квартиры относятся к двум несовершеннолетним детям депутата.

Пять лет назад он был признан неплатежеспособным. Однако в 2019 году Арбитражный суд Уральского округа окончательно объявил об окончании банкротства политика.

Широкую огласку в 2015 году вызвало обращение Гаффнера к россиянам. В нем он призвал граждан меньше есть во время кризиса.

Ранее в России предрекли резкое подорожание рубля. Это связано с ростом валютной выручки экспортеров, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.