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Китайский ученый оценил эффективность существующих вакцин против штамма «Дельта»

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:20
Общество
Китайский ученый оценил эффективность существующих вакцин против штамма «Дельта»
pixabay.com

Пекин, 31 июля. Эффективность вакцин от коронавируса против штамма «Дельта» прокомментировал научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

Защитное действие существующих препаратов от COVID-19 несколько снижается для варианта заболевания «Дельта», однако эти вакцины способны защитить от заражения этой мутацией SARS-CoV-2. Привитые люди переносят заболевание гораздо легче, напомнил Цзыцзянь.

Формирование иммунной прослойки у 60% населения позволит остановить пандемию коронавируса, уверены ученые. Кроме того, вакцины от COVID-19 препятствуют появлению новых штаммов вируса.

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вакцины дельта коронавиурус
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