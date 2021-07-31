Китайский ученый оценил эффективность существующих вакцин против штамма «Дельта»

Пекин, 31 июля. Эффективность вакцин от коронавируса против штамма «Дельта» прокомментировал научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

Защитное действие существующих препаратов от COVID-19 несколько снижается для варианта заболевания «Дельта», однако эти вакцины способны защитить от заражения этой мутацией SARS-CoV-2. Привитые люди переносят заболевание гораздо легче, напомнил Цзыцзянь.

Формирование иммунной прослойки у 60% населения позволит остановить пандемию коронавируса, уверены ученые. Кроме того, вакцины от COVID-19 препятствуют появлению новых штаммов вируса.