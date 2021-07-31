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Набиуллина: инфляция в РФ будет иметь долгосрочный характер

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:09
Экономика
Набиуллина: инфляция в РФ будет иметь долгосрочный характер
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 31 июля. Инфляция в Российской Федерации будет долгосрочным явлением. Такое мнение выразила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, в стране был долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Население жило в период низкого уровня инфляции лишь короткие промежутки времени, рассказала председатель Банка России в интервью Financial Times.

«Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — объяснила Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ продолжит вести жесткую кредитно-денежную политику. Действия регулятора по сокращению инфляции нацелены на снижение уровня бедности в государстве, акцентировала внимание Набиуллина.

Годовая инфляция в РФ по итогам первого летнего месяца этого года достигла 6,5% относительно мая. Такие данные ранее были предоставлены Росстатом.

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банк россии набиуллина инфляция
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