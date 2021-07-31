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Россияне не хотят сдавать путевки в Турцию из-за лесных пожаров
Общество
Россияне не хотят сдавать путевки в Турцию из-за лесных пожаров
Невские Новости

Анкара, 31 июля. Сильнейшие лесные пожары охватили юг Турции. Неблагоприятная ситуация сложилась в курортных городах.

Однако лесные пожары не мешают российским путешественникам отдыхать в Турции. От путевок отказываются лишь единицы, заявили в Ассоциации туроператоров России. Граждан РФ нет среди пострадавших в результате лесных пожаров, рассказали в генконсульстве страны в Анталье.

Тем не менее известно о случаях, когда туристы просят переселить их в другие номера отеля из-за гари или копоти. Турецкие спасатели продолжают бороться с лесными пожарами. В некоторых местах им удалось остановить распространение огня.

Сводная авиагруппировка МЧС и Минобороны РФ окажет Турции помощь в тушении пожаров. Представители турецкого государства обратились к коллегам из России с просьбой оказать содействие в ликвидации огня. По факту обращения принято положительное решение.

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турция пожары туризм
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