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Риелтор рассказала, сколько на самом деле стоят квартиры арестованного Хованского

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:00
Общество
Риелтор рассказала, сколько на самом деле стоят квартиры арестованного Хованского
Prt Scr youtube.com  /  Юрий Хованский

Санкт-Петербург, 31 июля. Сотрудница агентства недвижимости Александра назвала настоящую стоимость петербургских квартир арестованного блогера Юрия Хованского.

Сразу два объявления о продаже недвижимости, принадлежащей звезде YouTube, появились в Сети. Некий человек, представившийся как Алексей, предлагает купить апартаменты площадью почти 127 квадратных метров в элитном доме, который находится в Выборгском районе Петербурга. За жилье просят 45 миллионов рублей.

По словам риелтора, на самом деле рассчитывать цену такой квартиры нужно исходя из стоимости 250 тысяч за квадратный метр. Таким образом, на самом деле апартаменты стоят около 32 миллионов рублей, а автор объявления завысил цену примерно на 25%.

Кроме того, на продажу выставили трехкомнатную квартиру на улице Марата площадью 56 квадратных метров. За эту недвижимость автор объявления хочет получить 15 миллионов рублей. Риелтор рассказала изданию «Слово и Дело», что даже с учетом дизайнерского интерьера, который вряд ли будет пользоваться спросом, стоимость такой квартиры едва ли приблизится к 13 миллионам рублей.

Собственник недвижимости в обоих объявлениях не указан. Вывод о том, что квартирами владеет Хованский, можно сделать по снимкам интерьеров. Кроме того, неизвестно, действительно ли апартаменты выставили на продажу по инициативе блогера.

Юрий Хованский попал под арест из-за песни о теракте на Дубровке, произошедшем во время мюзикла «Норд-Ост». Блогеру грозит наказание по статье об оправдании терроризма. Он уже принес извинения за песню и выразил раскаяние.

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блогер хованский риелтор
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