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Самоа отказалась от «Пояса и пути»: премьер назвала проект порта «долговой ловушкой» Китая
Весь мир
Самоа отказалась от «Пояса и пути»: премьер назвала проект порта «долговой ловушкой» Китая
flickr.com  /  pyrabelisq

Апиа, 31 июля. Новый премьер-министр Самоа отменит проект по строительству порта, финансируемого Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Об этом глава правительства сообщила в ходе онлайн-интервью.

Фиаме Наоми Матаафа заявила, что не исключает возможность партнерства с КНР, и будет пытаться обеспечить сотрудничество со страной на фоне усиливающейся конкуренции между Пекином и Вашингтоном.

Матаафа заявила, что одобрит китайские инвестиции «только в том случае, если Самоа получит явную выгоду от проектов». По ее словам, мало преимуществ от позиции пешки в геополитической борьбе между двумя сверхдержавами.

Интерес Китая рос по мере того, как США покидали Тихоокеанский регион, заявила премьер.

«Интерес к региону возобновляется, что может иметь хорошие последствия, но это не гарантировано», — заявила Матаафа в интервью по Zoom.

Интервью состоялось через несколько дней после подтверждения ее победы, поставившей конец долгому политическому кризису в стране.

Самоа — маленькое островное государство с населением 200 тысяч человек. Страна особенно чувствительна к любым иностранным инвестициям в такие важные объекты инфраструктуры, как порты и аэродромы. Например, проект Китая по строительству порта в заливе Ваюсу сыграл большую роль на выборах, проходивших в апреле 2021 года.

Бывший премьер Самоа Туйлаепа Сайлеле Малиелегаой обещал разрешить реализацию проекта в случае получения помощи со стороны Китая в размере 100 млн долларов. Он поставил такое условие после того как схожая инициатива была признана экономически невыгодной Азиатским банком развития.

Долговая ловушка

Первая женщина-руководитель правительства Самоа заявила, что намерена отменить проект, еще до своей победы на выборах. Она объяснила это тем, что проект порта из без того чрезмерно крупный для маленького государства, которое и так имеет значительную задолженность перед азиатским гигантом. Матаафа считает, что подобная инициатива — долговая ловушка для острова. Китай является крупнейшим кредитором в Самоа, и контролирует 40% внешнего долга страны.

«Мы решили, что сейчас это для нас не является приоритетом. Есть другие сферы, в которых мы больше заинтересованы. Я рада, что уходящее правительство не успело достичь соглашения с Китаем», — отметила премьер-министр.

Самоа отказалась от «Пояса и пути»: премьер назвала проект порта «долговой ловушкой» Китая
pixabay.com  / 

Министерство иностранных дел КНР заявило, что представители страны провели предварительные переговоры с Самоа касательно возможности строительства порта по требованию предыдущего правительства. При этом оба государства выразили стремление к укреплению и сохранению двустороннего сотрудничества на основе взаимоуважения и равноправия.

В проект порта в заливе Вайюсу планировалось вложить около 100 млн долларов. Это огромная сумма для островного государства, чей максимальный ВВП в 2019 году, до начала пандемии, составил 851 млн долларов. При этом страна уже должна Китаю более 400 млн долларов. Новозеландские эксперты утверждают, что Самоа уже не в состоянии выплатить долг.

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