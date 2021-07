Самоа отказалась от «Пояса и пути»: премьер назвала проект порта «долговой ловушкой» Китая

Апиа, 31 июля. Новый премьер-министр Самоа отменит проект по строительству порта, финансируемого Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Об этом глава правительства сообщила в ходе онлайн-интервью.

Фиаме Наоми Матаафа заявила, что не исключает возможность партнерства с КНР, и будет пытаться обеспечить сотрудничество со страной на фоне усиливающейся конкуренции между Пекином и Вашингтоном.

The new prime minister of Samoa confirmed she will cancel a China-backed port project, but hasn't closed the door to China as she navigates a path for the Pacific nation amid intensifying regional competition between Beijing and Washington https://t.co/I1Zs9Rs6tl pic.twitter.com/cpd0WlHdwm