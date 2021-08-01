Эксперт рассказал о специфике поиска пресной воды под Азовским морем

Специалисты Росгеологии продолжают работы по бурению поисковых скважин в акватории Азовского моря. Согласно последним данным, им удалось получить приток воды из пласта на глубине около 100 метров. В настоящее время проводится пробная откачка воды для определения объема подземных вод, пробы направлены в лабораторию для оценки качества.

По словам гендиректора, председателя правления АО «Росгеология» Сергея Горькова, первые результаты подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном моря и наличии в них запасов подземных вод. Для дальнейшего изучения специалисты в ближайшее время пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 метров.

Как говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Геннадий Самохин, для исследований в этом регионе работают суда со специальным оборудованием. На месте трудятся профессионалы своего дела.

«Я думаю, что наше правительство очень грамотно подошло: сказали, что будет к концу июля-августа бурение — вот оно есть. Полные изыскания завершатся к сентябрю-октябрю. Это работа небыстрая, это огромная территория. Нельзя сказать, что пробурили скважину и сразу стало все понятно. Нет, нужно делать изыскания детально», — считает Самохин.

По его словам, уже через несколько месяцев станет понятно, можно ли использовать эти резервы долгосрочно или же это будут краткосрочные запасы.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Даже краткосрочные резервы важны. Когда такие воды были, как в прошлый год, то даже такая вода помогла бы нам. В любом случае будет хорошо», — констатировал Самохин.

Также специалист высказался по поводу опреснения морской воды. Он считает, что проект можно реализовать, но здесь возникает вопрос, насколько воды хватит для всего Крыма.

«Это действительно дорогостоящий проект, опреснение еще и требует большой энергоемкости. Нам нужно будет построить еще такие же ТЭС, как у нас есть в Ивановке и Инкермане. Наши коллеги из бауманского университета предложили очень хорошую методику опреснения, и она обсуждалась в правительстве Республики Крым — грамотная, правильная, не наносящая вред экологии. Все можно сделать при правильном подходе», — высказался Геннадий Самохин в эфире «Крым-24».

Отметим, сейсморазведочные и электроразведочные работы в акватории Азовского моря начали проводить еще в апреле. Уже в июле, когда была определена точка бурения первой поисковой скважины, специалисты Росгеологии начали поисковое бурение. Дополнительные источники подземных вод смогут обеспечить устойчивое водоснабжение не только Крыма и Севастополя, но и других южных регионов РФ ― Краснодарского края, Адыгеи и Калмыкии.

Ранее ФАН рассказывал, что вице-премьер России Марат Хуснуллин дал четкий ответ по решению водной проблемы Крыма. По его словам, проблема бесперебойного водоснабжения полуострова решена на ближайшие два года.