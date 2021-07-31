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Врач Проценко предложил меры по улучшению качества первой медицинской помощи
Общество
Врач Проценко предложил меры по улучшению качества первой медицинской помощи
facebook.com  /  Denis Protsenko

Москва, 31 июля. Российской системе здравоохранения нужен новый стандарт оказания первой медицинской помощи, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Основой нового стандарта должен стать принцип «пациентоцентричности», считает главврач. Для осуществления этой программы необходимо изменение принципов финансирования ОМС и создание системы переподготовки кадров и их постоянного образования. Новые стандарты должны быть приняты во всех медицинских учреждения страны, от Калининграда до Владивостока.

Все процессы должны происходить вокруг пациента, а не вокруг его амбулаторной карты. Внедрение нового стандарта будет идти параллельно с применением современных IT-технологий, рассказал врач.

Основная причина, которая побудила Дениса Проценко участвовать в выборах в Госдуму, стала возможность участвовать в «перезагрузке системы здравоохранения». Главный врач больницы в Коммунарке вошел в пятерку кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия».

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проценко медпомощь стандарты
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