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Президент LG в России объяснил, почему в Дагестан поставляется техника бежевого цвета
Общество
Президент LG в России объяснил, почему в Дагестан поставляется техника бежевого цвета
lg.com  /  LG Electronics

Махачкала, 31 июля. Кухонная мебель во многих дагестанских домах имеет бежевый цвет, поэтому LG Electronics поставляет в республику бытовую технику в такой же цветовой гамме. В компании считают, что она лучше вписывается в интерьер.

«Мы всегда изучаем особенности той или иной территории, и уже на основании этой информации предлагаем оптимальную для потребителя технику. Практически каждая кухня в Дагестане бежевого цвета и выполнена в классическом стиле. Именно поэтому мы представляем региону бытовую технику такого же цвета, которая гармонично впишется в интерьер», — объяснил президент LG Electronics в России и СНГ Юрий Ро, находящийся с визитом в северокавказской республике.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил закупить современные торговые прилавки и кассовые аппараты для организации в республике сельскохозяйственных ярмарок. На них фермеры из районов смогут реализовывать свою продукцию без наценок посредников.

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россия дагестан бытовая техника кухонная мебель бежевый
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