Президент LG в России объяснил, почему в Дагестан поставляется техника бежевого цвета

Махачкала, 31 июля. Кухонная мебель во многих дагестанских домах имеет бежевый цвет, поэтому LG Electronics поставляет в республику бытовую технику в такой же цветовой гамме. В компании считают, что она лучше вписывается в интерьер.

«Мы всегда изучаем особенности той или иной территории, и уже на основании этой информации предлагаем оптимальную для потребителя технику. Практически каждая кухня в Дагестане бежевого цвета и выполнена в классическом стиле. Именно поэтому мы представляем региону бытовую технику такого же цвета, которая гармонично впишется в интерьер», — объяснил президент LG Electronics в России и СНГ Юрий Ро, находящийся с визитом в северокавказской республике.

Ранее ФАН сообщал, что врио главы Дагестана Сергей Меликов предложил закупить современные торговые прилавки и кассовые аппараты для организации в республике сельскохозяйственных ярмарок. На них фермеры из районов смогут реализовывать свою продукцию без наценок посредников.