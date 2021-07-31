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Экс-секретарь СНБО Украины набросился с кулаками на советника офиса Зеленского

  /   Обновлено: 31 июля 2021 15:01
Политика
Экс-секретарь СНБО Украины набросился с кулаками на советника офиса Зеленского
pixabay.com  /  Ella_87

Киев, 31 июля. Советник Офиса президента Украины Тимофей Милованов получил в глаз от бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Ранее между политиками произошел конфликт. Поводом стал отказ Милованова допустить оппонента к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. История получила продолжение на празднике в честь дня рождения Данилюка. Во время торжества герои отошли в сторону, вскоре их разговор продолжился на повышенных тонах.

«Тебе вспомнить, как ты во времена (четвертого президента Украины Виктора. — Прим. ФАН) Януковича работал?» — спросил Милованов.

«Ты подонок, я с первых дней был на Майдане!» — во время удара по лицу прокричал в ответ экс-секретарь СНБО.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утвердил закон СНБО о расширении интеграционных процессов в НАТО. Документ предполагает реформацию ветвей государственной власти.

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украина данилюк милованов
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