Гастроэнтеролог Гудвин перечислил неочевидные симптомы болезни кишечника

Москва, 31 июля. Бессонница, медлительность и тяга к сладкому могут указывать на нарушения работы кишечника, предупредил гастроэнтеролог Тим Гудвин.

Постоянное желание сладкого может возникать из-за чрезмерного выделения провоцирующего голод белков. Такой симптом нередко наблюдается при нарушениях микрофлоры кишечника. ЖКТ частично отвечает за выработку «гормона счастья» в организме, при неправильной работе этой системы человек может испытывать бессонницу.

Деятельность вредных бактерий в кишечнике может негативно сказываться на работе надпочечников и ослаблению иммунитета, по этой причине люди с проблемами ЖКТ часто становятся более медлительными, обратил внимание гастроэнтеролог.

Неприятные ощущения в области живота, а также беспричинное изменение массы тела нередко сопровождают развитие неправильной работы кишечника. Болезни ЖКТ часто проявляют себя раздражениями на коже и неприятным запахом изо рта, заключил Гудвин.

Несбалансированное питание и вредные привычки могут вызывать изжогу, предупредила диетолог Викки Петерсен. По ее словам, отказ от еды перед сном и тщательное пережевывание пищи позволит избежать дискомфорта в животе.