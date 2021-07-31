Захарова высмеяла беснование западных СМИ по поводу участия россиян в Олимпиаде

Москва, 31 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла беснование западных СМИ по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в Токио.

По ее словам, иностранные журналисты трясутся буквально от всего, что касается России. Они недовольны победами спортсменов, невозмутимой реакцией на нападки и козни Запада и российской символикой на майках сотрудников СМИ.

«Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет», — написала дипломат в Telegram.

Мария Захарова ранее заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду. По ее словам, Москва любит своих спортсменов и верит в них.