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Захарова высмеяла беснование западных СМИ по поводу участия россиян в Олимпиаде

  /   Обновлено: 31 июля 2021 14:47
Политика
Захарова высмеяла беснование западных СМИ по поводу участия россиян в Олимпиаде
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 31 июля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла беснование западных СМИ по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде в Токио.

По ее словам, иностранные журналисты трясутся буквально от всего, что касается России. Они недовольны победами спортсменов, невозмутимой реакцией на нападки и козни Запада и российской символикой на майках сотрудников СМИ.

«Мне кажется, они скоро начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет», — написала дипломат в Telegram.

Мария Захарова ранее заявила, что сила духа российских спортсменов поможет выиграть Олимпиаду. По ее словам, Москва любит своих спортсменов и верит в них.

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захарова токио олимпиада
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