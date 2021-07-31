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Ученые из Китая восстановили данные о первых случаях COVID-19 в Ухане
Общество
Ученые из Китая восстановили данные о первых случаях COVID-19 в Ухане
pixabay.com

Вашингтон, 31 июля. Китайские ученые снова опубликовали данные о ранее удаленных образцах COVID-19, сообщили журналисты издания New York Times.

Информацией о том, что сведения об образцах вируса SARS-CoV-2 были удалены из американской базы, делился вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Специалисты сообщил об исчезновении геномных последовательностей образцов коронавируса. Все они были собраны в Ухане в период с января по февраль 2020 года у людей либо с подтвержденным COVID-19, либо у тех, у кого его подозревали.

Теперь соответствующая информация представлена в базе данных Китайского национального центра биоинформации. Ее туда внес представитель уханьского университета, а также один из авторов научного журнала Small Бэнь Ху, пишет New York Times.

Также стало известно, что российским ученым удалось создать уникальный тест для одновременного выявления коронавируса и гриппа. Проектом занимались специалисты из компании «ТестГен».

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китай коронавирус covid 19
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