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Спасатели вернули домой трех детей, уплывших на резиновой лодке по Волге
Происшествия
Спасатели вернули домой трех детей, уплывших на резиновой лодке по Волге
Служба спасения Саратовской области  / 

Саратов, 31 июля. Трое 10-летних детей уплыли на резиновой лодке по Волге в Духовницком районе и не вернулись домой. После поступления звонка в МЧС на поиски детей отправились спасатели.

Уплывших ребят обнаружили в лодке на расстоянии полукилометра от берега, никто из них не пострадал. Детей доставили на сушу и вернули родителям.  

«Конечно, приятно видеть, что далеко не все дети сейчас только и делают, что сидят в телефонах и социальных сетях. Но, если серьезно, ситуация могла закончиться трагично. С ребятами, как и с их родителями, нужно провести серьезный профилактический разговор», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее дом в селе Голицыно загорелся после удара молнии. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 

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