Американец попытался выяснить, куда в семь утра едут русские бабушки

Москва, 31 июля. Переехавший из США в Россию блогер Джейкоб подмечает многие особенности русских, на этот раз он описал любопытные на его взгляд привычки российских пенсионеров.

Он отметил разницу менталитетов, которая и формирует различные особенности в поведении пенсионеров в России и США. Одна из подмеченных им привычек удивляет и самих русских: куда в семь утра едут бабушки-пенсионерки?

Рано утром в общественном транспорте можно наблюдать большое количество людей преклонного возраста, которые куда-то спешат. Американец выдвинул несколько предположений, что не дает российским пенсионерам спокойно почивать до обеда. Джейкоб отметил, что часто встречал в Сети шутки про поездки пенсионеров на другой конец города ради скидок на продукты.

«Не знаю, насколько правдивый факт», — отметил блогер на своем дзен-канале «Американец о России».

Вторая теория об утренних поездках — посещение поликлиники. В США медицина достаточно дорогая, несмотря на пониженную оплату медуслуг для пенсионеров. Поэтому американские бабушки и дедушки тщательно обдумывают поход к врачу даже при наличии медицинской страховки. Поэтому Джейкоба удивила история о том, как пенсионерка посещала поликлинику практически каждый день, потому что дома ей одиноко.

У российских пенсионеров есть привычки, которые очень понравились заграничному блогеру. Он отметил, что американские пожилые люди зачастую проводят время в игре в бинго, казино, посещают клубы по интересам.

«В России пенсионеры более подвижны, любят провести время со внуками, отправиться за город собрать грибов или ягод. И замечаю за собой, что сейчас склоняюсь к согласию с русскими», — заявил Джейкоб.

Помимо физической нагрузки на природе, полезной для пожилого человека, результатом такого досуга являются различные домашние заготовки, отметил американец.

Джейкоб не впервые отмечает уникальную особенность русских консервировать все подряд — ягоды, грибы, овощи, фрукты. Попробовав один раз приготовить компот на зиму, американец оценил труд, который хозяйки вкладывают в домашнее консервирование.